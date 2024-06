Mt 16275 jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen alkanut välillä Kt 77 - Köörtintie, Siilinjärvi

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 30.5.2024 30.5.2024 11:13:35 EEST | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,70. Taso on 22 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedennousun aikaistuminen on selvästi poikkeava historiaan nähden. Saavutettu tulvakorkeus on Kallaveden 50-vuotisen säännöstelyjakson kolmanneksi korkein. Lisäjuoksutukset Konnuksen tulvakanavasta ja Naapuskosken padosta ovat vielä käynnissä, mutta todennäköisesti lopetetaan ensi viikolla. Iisalmen reitillä on saavutettu kesäkorkeudet ja juoksutukset on pienennetty pintojen säilyttämiseksi hyvällä kesäkorkeudella. Suureen lumimäärään nähden saavutetut tulvakorkeudet jäivät kohtuulliselle tasolle huhtikuun lopun takatalven ansiosta. Nilsiän reitin alaosassa Syvärin ja Vuotjärven vedenpinnat nousivat vain keskimääräisiin tulvakorkeuksiin. Samoin kävi Juojärvessä. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 65 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,96. Saimaalla lisäjuoksutus on käynnissä ja vedenpinnan nou