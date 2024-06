Kt71 jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen alkanut välillä Toroppala-Kerimäki

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen on käynnistynyt Savonlinnan Kerimäellä. Urakan yhteydessä rakennetaan noin 1,4 km väylää välille Kerimäki-Toroppalan risteys. Hankkeen tavoitteena on kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen. Työt saadaan valmiiksi vuoden 2024 loppuun mennessä. Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on noin 1,3 miljoonaa euroa.