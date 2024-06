Kela.fin perhe-etuuksien osio uudistui – tarkista linkkien toimivuus

Kelan verkkosivujen lapsiperhe-etuuksia käsittelevä osio on uudistunut.

Uudistuksen myötä osion nimi on suomeksi Lapsen syntymä ja hoito, ruotsiksi Barnfamiljer ja englanniksi Families.



Osa sivujen verkko-osoitteista on muuttunut. Jos verkkosivuillanne on linkkejä Kelan lapsiperhe-etuuksien sivuille, tarkistattehan linkitykset. Näin linkit ohjaavat myös jatkossa oikeille sivuille.