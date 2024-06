Keskustalaiset kampanjoivat lähipäivinä ympäri Suomea

Keskustalta välitodistus hallitukselle: EU:ssa löperö linja, Suomessa talous alamäessä 29.5.2024 08:13:14 EEST | Tiedote

Kokoomuksella ja Perussuomalaisilla on yli vuoden ollut valta ja vastuu Suomen asioista. Siksi Keskusta antoi keskiviikkona hallitukselle välitodistuksen. Todistuksen keskiarvo on viisi, eli välttävä. Suomalaiset voivat puolestaan antaa arvosanansa Euroopan parlamentin vaaleissa. Hallitus sai hylätyn arvosanan Suomen puolen pitämisestä EU:ssa. - Itäinen Suomi on laiminlyöty, ovi on jätetty auki yhteisvelalle ja päätösvalta Suomen metsistä ja muista luonnonvaroista on vaarassa luisua Brysseliin. Nämä ovat tälle maalle elintärkeitä asioita. Kokoomuksen ja Perussuomalaisten linja on lepsu - suorastaan löperö, Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoo. Keskustan linja on, että itäistä Suomea pitää auttaa sekä EU:n että omin päätöksin. Rajamaakuntia ei saa päästää taantumaan ja tyhjenemään. - Yhteisvelka ei Keskustalle käy ja päätösvalta metsistä ja muista luonnonvaroista kuuluu meille suomalaisille ja vain meille, Saarikko paaluttaa. Suomen asiat eivät reilun vuoden aikana ole menneet