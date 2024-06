Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén: T&K-rahoituksessa tulee tunnistaa luovien ja taidealojen merkitys

Kansainvälisesti arvostettu kanadalaistaiteilija Stan Douglas pitää keynote-luennon Helsingissä syyskuussa 24.5.2024 11:22:54 EEST | Tiedote

Stan Douglas pitää luennon otsikolla The Black Mirror or: How I Learned to Stop Worrying and Love Photography 18. syyskuuta Tanssin talossa. Douglasin luento on kahdeksas puheenvuoro Saastamoinen Foundation Keynote -sarjassa, jossa kutsutaan kansainvälisesti merkittäviä taidealan toimijoita Suomeen.