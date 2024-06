Turvapuhelimien häiriöt jatkuvat edelleen eri puolella Pohdetta

Lapsiperheet saavat sosiaali- ja terveyspalveluja aiempaa sujuvammin monialaisen yhteistyön ansiosta 5.6.2024 13:34:16 EEST | Tiedote

Palveluohjaus on asiakkaan ensimmäinen kontakti lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kalajoen, Merijärven, Pyhäjoen, Raahen ja Siikajoen alueella lapsiperheiden palveluohjausta on kehitetty niin, että psykiatrinen sairaanhoitaja on mukana tekemässä ensiarviota asiakasta kuullen ja ohjaamassa häntä tarpeen mukaisiin palveluihin.