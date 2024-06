Mestarikirjailija Michael Cunninghamin herkkävireinen bestseller-romaani Päivät vangitsee pandemiakriisin yksinäisyyden, pelon ja herkkyyden

Michael Cunningham muistetaan erityisesti Pulitzer-palkitusta romaanistaan Tunnit, josta on sovitettu Meryl Streepin, Nicole Kidmanin ja Julianne Mooren tähdittämä menestyselokuva. Viime vuoden parhaiden kirjojen listoille Yhdysvalloissa noussut Päivät (Gummerus) kuvaa brooklynilaisperhettä vuosina 2019–2021, kun yhteiskunta sulkeutuu ja kodista tulee vankila. New Yorkissa asuvan Cunninghamin kirjoja on julkaistu 27 kielellä.