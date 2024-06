Varsinais-Suomen ja Satakunnan päällystystyöt viikolla 24

Viikon 24 päällystyskohteena olevia teitä:

Yhdystie 13167 Strikantie, Merikarvia jatkuu

Yhdystie 12451 Riihikoski–Oripää

Valmistelevia töitä tehdään seuraaville teillä:

Yhdystie 2054 Kauttua, Eura

Yhdystie 12649 Uotilan vanhatie, Rauma

22032 Sammun rampit, Huittinen

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Työt ajoittuvat pääosin päivä- ja ilta-aikaan.

Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Liikenne pysäytetään työkohteissa kummastakin suunnasta vuorotellen. Päällystyskohteilla liikenteenohjaus on hoidettu saattoautolla. Tienkäyttäjiä ohjataan odottamaan sulkuaidalla saattoauton saapumista, josta saattoauto noutaa tienkäyttäjät mukaansa ja opastaa työmaan ohi. Saattoauton tunnistaa varoitusvilkuista, ”saattoauto”-tekstin sisältävästä kilvestä ja muuttuvasta valotaulusta, jolla annetaan ohjeita tienkäyttäjille.

Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus. Tietyömaan kohdalla on tärkeää noudattaa alennettua nopeusrajoitusta ja erityistä varovaisuutta, sillä kyse on tielläliikkujien lisäksi myös työmaalla työskentelevien turvallisuudesta.

Matkan tekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa.

Sää ja esimerkiksi konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus: päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777 ja tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824