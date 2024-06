Muistutuskutsu kesätoimittajille: miten työeläkeyhtiön isoa miljardisalkkua pyöritetään? Riittävätkö eläkkeet yli sukupolvien? Tervetuloa Varman tilaisuuteen

Muistutuskutsu taustoittavaan mediatilaisuuteen: Miten työ kuormittaa eri toimialoilla? 3.5.2024 09:39:48 EEST | Tiedote

Mikä on työkyvyn tila ja miten työ kuormittaa eri toimialoilla? Miten voimme edistää työkykyä vaikuttavasti? Millainen on mielenterveyttä tukeva työpaikka? Varman tutkimusyksikkö on koostanut raporttisarjan työn kuormitustekijöistä, työkyvyttömyydestä ja työkyvyn edistämisestä eri toimialoilla.