Aura Koiviston kirjasta Mies ja merilehmä uusintapainos valtavan kysynnän vuoksi

Into Kustannus ja Lexofon ovat tuottaneet äänikirjan, joka luenta on toteutettu tekoälyn avustuksella

Katleena Kortesuon teos Tunteet tapissa: Näin rakensimme puberteettisen yhteiskunnan on julkaistu äänikirjana, jonka luenta on toteutettu tekoälyn avulla. Lexofonin ja Into Kustannuksen yhteistyönä syntyneen äänikirjan luennassa on hyödynnetty ääniartisti Carla Rindellin ääntä.