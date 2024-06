Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen perustellun päätelmän CPC Surmankeidas Oy:n Surmankeitaan tuulivoimapuiston YVA-selostuksesta (Isojoki)

CPC Surmankeidas Oy suunnittelee Surmankeitaan tuulivoimapuistoa Isojoen kuntaan. Hankealue on kooltaan noin 1660 hehtaaria ja se sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä Isojoen keskustaajamasta länteen. Hankealueelle suunnitellaan enintään 22 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on 280 metriä ja yksikköteho on 6-10 MW. Sähkönsiirto on suunniteltu hankealueelta noin 6,8 kilometrin pituisella 110 kV voimajohdolla Fingridin Arkkukallion sähköasemalle.