Huomenna saunotetaan Guinnessin maailmanennätystä

Vaasan uudisti Flow-ravintolansa konseptin – ovatko sandwichit vuoden 2024 festarihitti? 7.6.2024 09:02:05 EEST | Tiedote

Kahtena edellisenä vuonna Flow Festivalin suosituimman ravintolan, The Baon, toteuttanut Vaasan uudistaa pop up -ravintolansa ja tarttuu kuumaan sandwich-buumiin. Vaasanin ja huippukokki Mikko Kaukosen uusi ravintolakonsepti Vaasan Sandwich Club by Mikko Kaukonen on rakennettu tuoreimman katuruokatrendin ja tämän vuoden uutuusleivän ympärille.