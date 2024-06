Liikenne- ja viestintävaliokunnan Kilpi ja Laakso: GPS-häirintälaitteiden hallussapito Suomessa kiellettävä

Muuttuneen turvallisuustilanteen myötä Suomeen on kohdistunut jo pidemmän aikaa monenlaisia hybridivaikuttamisen keinoja. Yhtenä sellaisena voidaan pitää GPS-häirintää, jota on havaittu tapahtuvan jo usean vuoden aikana. Häirinnästä on kärsinyt niin liikenne kuin esimerkiksi maatalouskin.



Varsikin itärajan tuntumassa häirintä on hankaloittanut merkittävästi maanviljelykseen liittyvien koneiden toimintaa. Häirintään käytetään GPS-häirintälaitteita, eli jammereita, joiden käyttö Suomessa on kriminalisoitu. Niiden hallussapito on kuitenkin edelleen sallittua.



”Laadimme liikenne- ja viestintävaliokunnassa kirjeen liikenneministerille, jossa esitämme jammereiden hallussapidon kriminalisointia. Valvonnan ja jammereiden takavarikoinnin suhteen on olemassa ristiriitainen tilanne, sillä poliisin on saatava selvä näyttö jammerin käytöstä, jotta asiaan voidaan toimivaltuuksien nojalla puuttua. Tämä on nykyisessä maailmantilanteessa kestämätöntä”, kokoomuksen valiokuntavastaava, poliisitaustainen kansanedustaja Marko Kilpi sanoo.



”Häirintälaitteiden käyttö on valiokunnassa saamiemme tietojen mukaan Suomessa lisääntynyt ja havaintojen määrä on ollut selkeässä kasvussa viimeisen vuoden aikana. Vaikka jammerien käyttö on lain mukaan kiellettyä, kuka tahansa voi ostaa sellaisen verkkokaupasta ja aiheuttaa sillä todella vakavaa haittaa”, edustajat sanovat.



Kilpi ja Laakso kertovat liikenne- ja viestintävaliokunnan saaneen aiheesta selvityksen, jonka mukaan häirintälaitteiden hallussapidon kieltäminen ja sanktioiminen voisi helpottaa merkittävästi viranomaisten puuttumista asiaan ja mahdollistaa myös Tullille puuttumisen häirintälaitteiden maahantuontiin.



”Satelliittipaikannusta käytetään nykyään niin autoissa kuin puhelimissakin, joten häirintä voi aiheuttaa laajamittaisia ongelmia. Ei voi olla niin, että laki salliessaan hallussapidon voi mahdollistaa pahimmillaan huoltovarmuudelle, elinkeinoille ja ihmisille todella vakavaa haittaa. Siksi tähän on puututtava”, perussuomalaisten valiokuntavastaava Sheikki Laakso puolestaan toteaa.



Marko Kilpi

Kokoomus

050- 381 67 36



Sheikki Laakso

Perussuomalaiset

050- 320 82 75