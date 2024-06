Veneilykausi alkoi Naapuskosken pienvenekanavassa

Mt 16275 jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen alkanut välillä Kt 77 - Köörtintie, Siilinjärvi 5.6.2024 15:05:36 EEST | Tiedote

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen on käynnistynyt Siilinjärven Kumpusentiellä. Urakan yhteydessä rakennetaan noin 3 km väylää välille Kt 77 - Köörtintie. Hankkeen tavoitteena on kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen. Työt saadaan valmiiksi vuoden 2024 loppuun mennessä. Hankeen arvioitu kokonaiskustannus on noin 2,9 miljoonaa euroa.