Elsa Töllin Diiva räjähtää nurmikoksi on runoilijatähden kirvelevän herkkä teos esiintymislavoista ja mullassa kihisevästä elämästä

Haaveiletko unelmalomasta upeissa maisemissa? Tämä loma ei ole sellainen – Lucy Clarken Haaksirikkoutuneet tuo pelon paratiisiin 4.6.2024 09:05:00 EEST | Tiedote

Sunday Times -bestselleristi Lucy Clarken romaanit sijoittuvat eksoottisiin lomakohteisiin, joiden maisemiin hän koukuttaa eskapismia, nojatuolimatkailua, ihmissuhteita ja seikkailuja kaipaavat lukijat. Lomatrillerien kuningattareksi kutsutun Clarken tuotantoa on myyty yksistään Isossa-Britanniassa jo yli miljoona kappaletta, ja teoksia on käännetty yli 25 maahan. Haaksirikkoutuneet on Clarken ensimmäinen suomennettu romaani ja se julkaistaan 13.6.2024. Hyytäville lomapäiville paratiiseissa on luvassa myös jatkoa heti alkuvuodesta 2025, kun Otava julkaisee Clarken trillerin Vaellus.