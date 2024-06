Euroalueen piristyneet näkymät heijastuvat osakemarkkinoille – suomalaisiin sijoitusrahastoihin 673 miljoonaa euroa uutta pääomaa

SuomiAreenassa pelastetaan leskiä ja orpoja byrokratian kourista - Finanssiala ry:n, DVV:n ja Verohallinnon paneelikeskustelussa haetaan ratkaisuja kuolinpesän asioiden vaivattomaan hoitoon 6.6.2024 11:14:47 EEST | Tiedote

Finanssiala ry (FA), Verohallinto ja Digi- ja väestötietovirasto (DVV) järjestävät kesän SuomiAreenassa paneelikeskustelun ”Lesket ja orvot byrokratian kourissa”. Keskustelutilaisuuden juontaa toimittaja-somevaikuttaja Merja Mähkä. Panelisteina toimivat johtava asiantuntija Teija Kaarlela (FA), ylijohtaja Pekka Rehn (DVV), ylijohtaja Saku Airosmaa (Verohallinto) sekä Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä. Paneelikeskustelu järjestetään Raatihuoneenpuiston lavalla torstaina 27.6. klo 14–14.45. Kun sielu taivaaseen vilahtaa – tiedot järjestelmään kilahtaa. Tai näin sen ainakin luulisi olevan. Tosiasiassa juuri mikään asia ei tapahdu automaattisesti, vaan läheisen kuolema syöksee omaiset lomakerumbaan. Kuolleen lähiomainen joutuu taistelemaan valtavan, vanhanaikaisen ja monimutkaisen byrokratiaviidakon läpi ennen kuin kaikki kuoleman jälkeen hoidettavat asiat on saatu kunnialla maaliin. Tämä kaikki on tehtävä keskellä loputonta surua. Tule kuulemaan, millaisia ratkaisuja ongelmaan on