"Oskari Lahtisen uusi tietokirja puhkaisee mindfulness-buumin kuplan"

"Ekonomi Lassi Mäkisen uusi teos tarjoaa vallankumouksellisen lähestymistavan kassavirtalaskentaan" 24.6.2024 08:12:00 EEST | Tiedote

Ekonomi Lassi Mäkinen esittelee uudessa kirjassaan "Tärkeintä ei ole voitto, vaan reilu kassavirta" (Basam Books 2024) kassavirtamenetelmän, jollaisen käyttö maailmassa on vielä harvinaista, mutta sen voidaan arvioida yleistyvän tulevaisuudessa. Tämä on hänen kolmas kirjansa kassavirtalaskennasta. Mäkisellä on yli 50 vuoden kokemus kirjanpitojen laadinnasta ja taloussuunnittelusta. Yli 40 vuotta hän on toiminut yrittäjänä. Viimeiset 20 vuotta hän on systemaattisesti kehittänyt kassavirtalaskentaa ja käyttänyt menetelmää omissa yrityksissään.