Pk-yritysten ja kotitalouksien ympäristöystävällisille hankkeille helpotusta rahoituksen saantiin

Muutoksia OmaSp:n johdossa 6.3.2024

Varatoimitusjohtaja ja yritysasiakasliiketoiminnan johtaja Pasi Turtio on jäänyt pois OmaSp:n palveluksesta. Asiakasliiketoiminnan edustajana OmaSp:n johtoryhmässä aloittaa Markus Souru. Souru on toiminut OmaSp:n palveluverkoston johtajana joulukuusta 2023 lähtien vastuullaan henkilöasiakkaat, pienyritykset ja palveluverkosto. Hän on toiminut OmaSp:n aluejohtajana vuodesta 2018 lähtien. Sourulla on mittava kokemus pankkialalta 25 vuoden ajalta erilaisissa johto- ja esihenkilötehtävissä. Yritysasiakasliiketoiminnan johtajana aloittaa Jussi Pohto. Hän on työskennellyt OmaSp:n aluejohtajana vuosina 2014–2019 ja palasi OmaSp:lle joulukuussa 2023 yrityspankin kehitysjohtajan tehtävään. Yhtiön varatoimitusjohtajaksi on nimitetty Sarianna Liiri. Hän on toiminut OmaSp:n johtoryhmässä vuodesta 2015 lähtien ja talousjohtajana vuodesta 2018 lähtien vastuullaan talous, treasury ja HR.