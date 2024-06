Sähkösopimusten hintaerot kaventuneet – pörssisähkö suosittu kesällä

Kiinteähintaisten ja määräaikaisten sopimusten hinnat olivat lievässä nousussa toukokuussa. Yli vuoden pituisissa kiinteähintaisissa sähkösopimuksissa energiahinta liikkuu tällä hetkellä noin 8,5 ja 10,4 snt/kWh välillä. Perusmaksut vaihtelevat 2,9 eurosta 5,9 euroon kuukaudessa, tosin osa sähköyhtiöistä tarjoaa tuntuvia alennuksia. Erot edullisimpien tarjousten ja kaikkien tarjousten keskiarvon välillä ovat selkeästi kaventuneet vuoden takaiseen verrattuna.

Sähköenergian hinta määräaikaisissa hybridisopimuksissa, joissa on kuluttajan sähkön käyttöajankohtaan perustuva kulutusvaikutus, maksaa halvimmillaan 7,39 senttiä kilowattitunnilta. Vaihteluväli kulutusvaikutuksella on tyypillisesti noin -/+ kolme senttiä per kilowattitunti.

– Kiinteähintaiset määräaikaiset sähkösopimukset ja määräaikaiset kulutusvaikutukselliset hybridisopimukset menevät valitettavan usein sekaisin niin kuluttajilla kuin joissakin vertailupalveluissa. VertaaEnsin.fi:ssa pyrimme tekemään sähkön hintavertailusta mahdollisimman helppoa ja läpinäkyvää, ja siksi nämä sopimustyypit on eroteltu ja luokiteltu omiin kategorioihinsa, kertoo VertaaEnsin.fi:n sähkövertailun toimitusjohtaja Ilmari Ollila.

Toukokuussa 2024 noin 46 prosenttia VertaaEnsin.fi-palvelun kautta tehdyistä sähkösopimuksista oli kiinteähintaisia määräaikaisia sopimuksia, 33 prosenttia pörssisähkösopimuksia, 19 prosenttia toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia ja noin kaksi prosenttia kulutusvaikutuksellisia hybridisopimuksia, joissa energian hinta muodostuu kiinteän hinnan osasta ja oman sähkönkäytön perusteella muodostuvasta kulutusvaikutuksesta.

– Eri sopimustyyppien suosio on tällä hetkellä linjassa Energiaviraston toukokuussa julkaiseman tiedon kanssa. Sähkön futuurihinnat ovat olleet loppukeväästä nousussa, mutta hintaennuste kesälle on pörssisähkön asiakkaille edelleen edullinen. Tosin suuretkin hintavaihtelut ovat hyvin mahdollisia. Mikäli haluaa välttää hintavaihtelun riskit, ovat kiinteähintaiset määräaikaiset sopimukset kuluttajalle turvallisia ja ennustettavia, kertoo Ilmari Ollila.

Tilastokeskuksen tuoreimman tiedotteen mukaan sähkön kokonaishinta laski vuoden 2024 maaliskuussa kotitalousasiakkailla 6–16 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Kokonaishinnassa huomioidaan sekä sähköenergian hinta että verkkopalvelumaksut.