KUTSU MEDIALLE: Osuuskauppa Keskimaan lomahuoneistohankkeen peruskiven muuraus ja nimen julkistus Himoksella

Prisma Seppälän uudistus on valmistunut 30.5.2024 11:50:58 EEST | Tiedote

Prisma Seppälän myymälässä on tehty kevään aikana mittava uudistus, kun päivittäistavarapuolta on selkeytetty uudelleenjärjestelyin ja samalla myös valikoimia on kasvatettu 500 uudella tuotteella. Lisäksi koko myymälään on asennettu digitaaliset hintaetiketit.