Kokoomuksen Eestilä: Nyt on aika kääntää Suomen talouden suunta

Liikenne- ja viestintävaliokunnan Kilpi ja Laakso: GPS-häirintälaitteiden hallussapito Suomessa kiellettävä 7.6.2024 14:43:13 EEST | Tiedote

Suomeen on kohdistunut pidemmän aikaa hybridivaikuttamista, jonka yksi muoto on GPS-häirintä. Häirintälaitteiden käyttö on Suomessa kriminalisoitu, mutta hallussapito on lain mukaan sallittua. Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilven ja perussuomalaisten kansanedustaja Sheikki Laakson mukaan GPS-häirintälaitteiden hallussapito Suomessa tulee kieltää.