Etelä-Suomen aluehallintovirasto on saanut vihreän siirtymän hakemuksia jokaisesta hanketyypistä

Etelä- ja Lounais-Suomessa on jo 15 hanketta vihreän siirtymän etusijamenettelyssä aluehallintovirastossa. Etusijan saaneiden hankkeiden kirjo on laaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on käsitellyt kaikki hakemukset ripeästi tavoiteajassa.