Pirkanmaalla käynnistymässä keskustelu lopuista lähiasemista liikkuvien palvelujen kokeilun pohjalta

Kesä tuo muutoksia palveluaikoihin 6.6.2024 15:57:18 EEST | Tiedote

Kesäkuukausien aikana osa Pirkanmaan hyvinvointialueen yksiköistä on kiinni tai toimii lyhennetyin aukioloajoin. Useimmilla Pirkanmaan paikkakunnista sosiaali- ja terveysasema on avoinna läpi kesän, ja myös kiirevastaanotot ja laajat kiirevastaanotot toimivat normaalisti. Kiinni olevien palveluiden puhelinnumeroissa on ohjaus avoinna olevaan palveluun tai tiedote, miten toimia kesäsulun aikana.