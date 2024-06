Sydänsairaalan koti-Holter etsii rytmihäiriöitä Kanta-Hämeessä

EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti eli Holter-tutkimus on yleinen lisätutkimus, kun lääkäri epäilee potilaalla rytmihäiriötä. Hämeenlinnassa, Forssassa ja Lammilla potilaille on tarjolla vaivattomampi koti-Holter, joka ei vaadi matkustamista terveysasemalle. Uusi palvelu on otettu käyttöön kesäkuussa 2024.