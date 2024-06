Tunnetko olosi turvalliseksi Porin seudun liikenteessä? Osallistu asukaskyselyyn ja vaikuta alueesi turvallisuuteen!

Porin seudun liikenneturvallisuus vaatii toimia – keskimäärin seitsemän kuolemaa ja 13 vakavaa loukkaantumista vuosittain

Viimeisen viiden vuoden aikana Porin seudun liikenteessä on tapahtunut 732 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Näissä onnettomuuksissa on vuosittain kuollut keskimäärin seitsemän henkilöä ja loukkaantunut vakavasti 13. Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on löytää ne toimenpiteet ja painopisteet, joilla liikenneonnettomuuksien määrää voidaan merkittävästi vähentää. Liikenneturvallisuustyö on jatkuvaa toimintaa, joka vaatii kunnan eri toimialojen panostusta sekä yhteistyötä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kesken. Viime kädessä vastuu liikenneturvallisuudesta kuuluu kaikille.

Alueella asuvien ja toimivien näkemyksiä sekä kokemuksia liikenneturvallisuudesta kerätään

Porin seudulla asuvien ja toimivien mielipiteet sekä kokemukset elinympäristönsä liikenneturvallisuudesta ja liikkumisen haasteista ovat keskeisessä roolissa uuden liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnassa. Kesäkuussa toteutettavalla kyselyllä kartoitetaan alueen liikenneturvallisuusongelmia, ja se tarjoaa paikallisille mahdollisuuden vaikuttaa konkreettisesti oman elinympäristönsä turvallisuuteen ja sujuvuuteen. Osallistumalla kyselyyn voit olla mukana tekemässä Porin seudusta turvallisempaa ja viihtyisämpää paikkaa kaikille.

Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 21.7.2024 mennessä.

Lisätietoja hankkeesta ja asukaskyselystä antavat:

Harjavallan kaupunki, Tommi Aalto, tommi.aalto@harjavalta.fi

Huittisten kaupunki, Johanna Kalaoja, johanna.kalaoja@huittinen.fi

Kokemäen kaupunki, Ilkka Välke, ilkka.valke@kokemäki.fi

Merikarvian kunta, Kari Pitkäranta, kari.pitkaranta@merikarvia.fi

Nakkilan kunta, Harri Kukkula, harri.kukkula@nakkila.fi

Pomarkun kunta, Timo Pihlaja, timo.pihlaja@pomarkku.fi

Porin kaupunki, Eija Riihimäki, eija.riihimaki@pori.fi

Ulvilan kaupunki, Eetu Elohaka, eetu.elohaka@ulvila.fi

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Silja Reinikainen, silja.reinikainen@ely-keskus.fi

Linea Konsultit Oy, Aleksi Krankka, aleksi.krankka@linea.fi