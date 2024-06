Uusi Saarikohde avautuu yleisölle Helsingissä

FRS Finland Oy on perustettu vuonna 2013 ja on toiminut vuosia pääkaupunkiseudun keskeisempänä saaristoliikenteen liikennöitsijänä. Liikennöimme vesibusseillamme muun muassa Suomenlinnaan, Lonnaan, Vallisaareen, Espoon saariin sekä Itäiselle ja Läntiselle saaristoreiteille. Me järjestämme myös tilausristeilyjä Helsingin ja Espoon saaristossa. Käytössämme on 12 erilaista alusta- pienestä taksiveneestä ja suureen vesibussiin! Vuodesta 2020 entinen Suomen Saaristokuljetus on osa FRS konsernia.