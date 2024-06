Sinilevää havaittu Saaristomerellä sisäsaaristossa, muualla Lounais-Suomessa rauhallista (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Yhteistyöhanke selvittää Aittojoen valuma-alueen vesistöjä kipeimmin kuormittavat alueet (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa) 13.6.2024 10:58:47 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnan rajalla sijaitseva Aittojoki ja sen latvavedet ovat vesienhoitosuunnitelmien mukaan hyvää heikommassa tilassa. Alueen aktiivinen vesienomistaja Jaalangan osakaskunta on jo pitkään ollut huolissan kala- ja virkistysvesiensä tilan kehityksestä. Tulvat ja niiden tuomat vettymis- ja muut haitat ovat lisääntyneet ja toisaalta myös veden vähyys pitkien kuivien jaksojen jälkeen aiheuttavat harmia vesieliöstölle ja vesien käyttäjille. "Osakaskunta on tehnyt aloitteen ELY-keskukselle Aittojoen tilan parantamiseksi ja sitä kautta Pohjois-pohjanmaan ELY-Keskus laittoi pyörät pyörimään. Nyt käynnistynyt yhteistyöhanke on hieno esimerkki yhteisten tavoitteiden asettamisesta ja vahvasta yhdessä tekemisestä. Olemme osakaskunnassa erittäin tyytyväisiä, että saimme mukaan tähän vesistökunnostustyön ensimmäiseen vaiheeseen näin ison joukon osaajia ja rahoittajia", sanoo Jaalangan osakaskunnan puheenjohtaja ja yhteistyöhankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Timo Koval