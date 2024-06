Vientijohtajakysely: Kohonneet kustannukset heikentävät suomalaisten yritysten vientinäkymiä

Keskuskauppakamari: EU:n ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää markkinaehtoisuutta 5.6.2024 06:47:00 EEST | Tiedote

Vihreä siirtymä on tulevaisuuden kasvun ajuri ja Suomella sekä Euroopalla on mahdollisuus tuottaa kestävän kasvun ja vastuullisen tulevaisuuden ratkaisuja kansainvälisiin tarpeisiin. Kauppakamarien EU-vaalitavoitteissa muistutetaan, että ilmastopolitiikan seuraavien askelten on oltava markkinaehtoisempia, kustannustehokkaita ja teknologianeutraaleita, unohtamatta liikennesektorin päästöjen vähentämistä.