Perhehoitajan työ on ihanaa arkea ja viikonlopun luksusta

Kun ihminen tekee itselleen merkityksellistä työtä, jossa saa kokea itsensä tärkeäksi ja saa myös itselleen paljon, huokuu hänestä into ja motivaatio kauas. Hyvinkääläinen Kristiina Haltia on toiminut vammaisten lasten ja nuorten perhehoitajana jo vuodesta 2018 asti, ja hänestä ei voi olla huomaamatta, että hän on ihminen oikeassa paikassa.