Skanska rakentaa Helsingin kaupungille vanhusten palvelukeskuksen Jakomäkeen

NSDC-hanke vauhdittaa hiilineutraalien kaupunkien kehitystä 13.6.2024 12:05:43 EEST | Tiedote

Skanska, KONE, Tietoevry, Granlund, Integrio, Synocus ja Tampereen yliopisto ovat käynnistäneet Nordic Superblocks as Decarbonization Catalysts (NSDC) -hankkeen. Hanke jatkuu vuoden 2025 loppuun saakka, ja se on saanut NextGenerationEU-rahoituksen Business Finlandin kautta. Hankkeella tuetaan Suomen vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitetta, sillä NSDC:n tavoitteena on vauhdittaa siirtymää hiilineutraaleihin rakennuksiin ja asumiseen.