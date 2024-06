Taiteeseen ja kulttuuriin kaivataan lisää monikäyttöisiä yhteistiloja

Akatemiatutkijat ja akatemiahankkeet valittu kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen aloille 14.6.2024 14:50:39 EEST | Tiedote

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (KY) on valinnut 40 uutta akatemiatutkijaa, joista kaksi Jyväskylän yliopistoon. Lisäksi rahoitus myönnettiin 61 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä 76 osahanketta. Kahdeksan näistä on Jyväskylän yliopiston hankkeita.