SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi: Kokoomus on käymässä seuraavaksi sunnuntailisien kimppuun

- Orpon ja Purran johtama Suomen historian palkansaajavihamielisin hallitus on polkenut työntekijöiden oikeuksia ja toimeentuloa ennennäkemättömällä tavalla. Nyt kokoomus on hyökkäämässä myös sunnuntailisien kimppuun. Tämä on pöyristyttävää politiikkaa ja osuu ihmisiin, joita Orpon-Purran hallitus on jo muutenkin lyönyt. Tämä on kohtuutonta!, SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi ärähtää.

Sunnuntailisien lakisääteisyyden poistaminen tarkoittaisi väistämättä palkan lisien heikentymistä tai jopa poistumista, käytännössä siis palkkojen alentamista.

- Sunnuntailisä on kaikille työntekijöille merkittävä osa toimeentuloa, työskentelee missä tahansa ammatissa, jossa tehdään sunnuntaityötä. Työaikalaki velvoittaa työnantajaa maksamaan sunnuntaityöstä tuplapalkan ja tämän oikeuden kiistäminen olisi suora loukkaus suomalaisen palkansaajan oikeuksia kohtaan, Näkkäläjärvi jatkaa.

Sunnuntailisien poistaminen lisäisi myös työvoimapulaa monella alalla. Lisien avulla työntekijät voivat tasapainottaa viikonloppuna tehdyn työn aiheuttamaa ylimääräistä kuormitusta ja menetyksiä.

- Lisät on merkittävä osa toimeentuloa kaikille työntekijöille, jotka työskentelevät aloilla, joissa tehdään sunnuntaityötä. Tämä koskee niin hoitajia, myyjiä, poliiseja, tarjoilijoita kuin monia muitakin ammattiryhmiä. Kokoomuksen ajama palkansaajan kyykytyslinja saa jatkuvasti uusia ja toinen toistaan käsittämättömämpiä ulottuvuuksia. Kukahan tämänkin sotkun lopulta siivoaa?, Näkkäläjärvi päättää.

Aloite sunnuntailisien poistamisesta käsiteltiin Kokoomuksen puoluekokouksessa 15.6.2024. Asian käsittely tallenteen kohdassa 4:15:00 https://youtu.be/3wK1zGZ9DOs