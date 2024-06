Foodoran uusi toimitusjohtaja: kilpailu hyödyttää kaikkia

Jacob Segercrantz, 43-vuotta, tuo mukanaan yli 16 vuoden kokemuksen fintechistä, maksupalveluista ja viimeisimpänä työsuhde-eduista. Hänen uransa on kattanut monipuolisia tehtäviä pienistä maksupalvelualan startupeista aina pohjoismaiseen Danske Bankiin, globaaliin Klarnaan ja viimeisimpänä julkisesti noteerattuun ranskalaiseen ryhmään, Edenrediin.

Segercrantz tarttuu Foodoran toimitusjohtajan tehtävään uteliaalla, mutta vahvalla kokemuksella. Toimiala kehittyy jatkuvasti, ja ravintolaruoan tilaamisen lisäksi ruokakauppojen ja päivittäistavaran kotiinkuljetus on yhä vahvemmassa roolissa. Lisäksi kuluttajat ovat jatkuvasti kiinnostuneempia saamaan tuotteensa kotiin mahdollisimman nopeasti. Kilpailu alalla on kova.

– Suomessa on hyvin vahva paikallinen peluri, mutta markkina on riittävän iso usealle toimijalle. Kilpailusta hyötyvät kuitenkin kaikki: kuluttajat, kumppanit ja sidosryhmät. Monopoli ei edistäisi innovaatioita eikä markkinan kehitystä. Foodora pyrkii siksi toimimaan tässä positiivisena haastajana, kertoo Segercrantz.

Suomen Foodora peri ravintolaverkoston Pizzaonline.filtä, joka oli merkittävä kotimainen ruoankuljetuspalvelu. Pandemia vauhditti Foodoran valtavaan kasvuun, ennen maailmantalouden muutoksia. Nyt yritys on muotoutumassa vakaaksi toimijaksi sisaryritystensä kanssa, joita löytyy yli 70:stä maasta.

Luova ja dynaaminen yrityskulttuuri tukee menestystä

Jacobin visioissa alustatalous on ala, jolla on vankat kasvunäkymät, sillä se on integroitunut osaksi nykypäivän palveluita: myös autojen vuokraaminen onnistuu suoraan älylaitteiden kautta. Hänen mielestään kuluttajat jopa odottavat nopeita palveluita suoraan älylaitteistaan. Alustatalous luo uudenlaista joustavuutta ja helppoutta asiakkaille.

Astuessaan jännittävään uuteen työtehtävään Jacob tuo startup-kokemuksestaan mukanaan jotain olennaista: menestyviä yrityksiä vie eteenpäin luova, dynaaminen, joustava ja edistyksellinen kulttuuri. Tästä hän haluaa ammentaa myös Foodoralla..

– Oman urani merkkipaalu on ollut kehittyminen startup-kulttuurissa, paljon ennen kuin startupista tuli kiinnostavaa. Painotan siksi yrityskulttuurissa sitä, että meillä olisi avoin ilmapiiri, jossa luovuus saa kukoistaa. Kun ihmisillä on hyvä olla, he myös sitoutuvat ja ovat innostuneita työstään, kertoo Segercrantz.

Jacob Segercrantz aloittaa työssään Foodoran toimitusjohtajana 17.6.2024. Foodora on juuri muuttanut uusiin toimitiloihin Helsingin Pasilasta keskustaan Elielinaukiolle.

LinkedIN: https://www.linkedin.com/in/jsegercrantz/