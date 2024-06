Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysalan järjestöavustushaku

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysalan järjestöavustusten haku avataan 1.8.2024. Haku on avoinna 1.–31.8.2024 kello 12.00 asti. Avustusta voidaan myöntää hakijoille, joiden hakemus on saapunut annettuun määräaikaan mennessä. Jos hakemus on puutteellinen, tulee yhdistyksen toimittaa pyydetyt täydennykset 7.9.2024 kello 10.00 mennessä.