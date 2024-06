Schneider Electric esittelee uudistetun datakeskusten White Space -valikoiman tehokasta tekoälyä ja suuren tiheyden sovelluksia varten

Helen Sähköverkko ja Schneider Electric kirittävät haitallisen SF6-kaasun korvaamista uudella teknologialla 21.5.2024 14:34:36 EEST | Tiedote

Ilmastolle haitallinen SF6-kaasu kielletään EU:ssa vuoteen 2031 mennessä. Schneider Electric on kehittänyt eristeenä käytetylle kaasulle päästöttömän vaihtoehdon. Ensimmäinen Suomeen toimitettu RM AirSeT -kojeisto asennettiin Helen Sähköverkon käyttöön. RM AirSeT -kojeisto on uusi lisäys Schneiderin SF6-vapaaseen tuoteperheeseen. Ilmastolle haitallinen SF6-kaasu on ollut sähköisissä kytkinlaitteissa suosituin kaasu yli 50 vuoden ajan. Schneider Electricin loppukesällä 2023 myyntiin tullut SF6-vapaa RM AirSeT on kaasueristeinen kojeisto, joka korvaa voimakkaana kasvihuonekaasuna tunnetun SF6:n puhtaalla ilmalla. SF6 on väritön, hajuton ja synteettinen kaasu, joka on erittäin tehokas eristysmateriaali keski- ja korkeajännitteisissä sähköasennuksissa. SF6:lla on kuitenkin kaikista tunnetuista aineista suurin ilmaston lämpenemispotentiaali. SF6 lämmittää ilmastoa jopa 23 500 kertaa enemmän kuin hiilidioksidi. SF6 kielletään EU:ssa vuoteen 2031 mennessä kokonaan, mutta keskijännitettä koske