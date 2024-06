Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstiedote 18.6.2024

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 18.6.2024 14.6.2024 13:44:09 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 18. kesäkuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Jaoston esityslistalla on muun muassa päätös oppilaan koulupaikan määräytymisestä ja oppilaaksiottamisen perusteista suomenkielisessä perusopetuksessa 1.1.2025 alkaen. Lisäksi esityslistalla on päätös Helsingin kaupungin suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmamuutoksista lukuun 11: Kaksikielinen opetus. Muutoksen myötä laajamittaisen kaksikielisen opetuksen ensimmäisen vuosiluokan oppilaaksiotossa ei käytetä valintakoetta missään opetusvaihtoehdossa. Muutosehdotuksessa oppilaat valitaan ilmoittautumisten perusteella, ja jos ilmoittautuneita on enemmän kuin opetusryhmässä on paikkoja, käytetään arvontaa. Nyt esitetty muutos tehtäisiin määräaikaisena ajalle 1.1.2025-31.12.2026 niin, että sen mukainen oppilaaksiottomenettely on voimassa kevään 2025 ja kevään 2026 oppilaaksiotossa. Valintamenettel