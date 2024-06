Väkivallanteko Kauppakeskus Valkean Kesäkadulla 18.6.2024

Uuden Solo Sokos Hotel Rovaniemen tavoitteena olisi lisätä matkailun vetovoimaa ja tuoda uusia palveluita paikallisille 5.6.2024 15:55:35 EEST | Tiedote

Lapinmaa-korttelin uudistaminen etenee saumattomassa yhteistyössä Rovaniemen kaupungin ohjauksessa. Tavoitteena on ollut alusta alkaen luoda kokonaisuus, jossa toteutusivat niin kaupungin tavoitteet ja tahtotila kuin liiketoiminnan edellytykset. Pitkäjänteisen yhteistyön tuloksena on löydetty ehdotus toimivasta kokonaisratkaisusta. Asemakaavan muutos on ollut nähtävillä ja lähtee seuraavaksi Rovaniemen kaupunginhallituksen käsittelyyn. Arina uskoo hankkeella ja siihen kuuluvalla hotellilla olisi merkittävä rooli kaupunkikeskustan elävöitymisessä ja kehittymisessä.