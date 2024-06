Uuden Kela-korvausmallin tulee turvata potilaille vaikuttavat suun terveydenhuollon palvelut

Hammaslääkäriliitto muistuttaa suunterveydestä eurovaalitavoitteissa 6.5.2024 14:13:27 EEST | Tiedote

Hampaiden reikiintyminen on saatava kuriin, epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia on rajoitettava ja on vähennettävä runsaasti sokeria sisältävien tuotteiden kulutusta, painottaa Suomen Hammaslääkäriliitto eurovaalitavoitteissaan.