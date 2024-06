Sinilevätilannetta seurataan aktiivisesti Keski-Suomessa – Juhannusviikon levätilanne vaikuttaa pääosin rauhalliselta

Valtakunnallinen leväseuranta on taas käynnissä. Keski-Suomen alueella seurannassa on mukana 13 järveä. Toistaiseksi Keski-Suomen sinilevätilanne on ollut asiantuntijoiden ylläpitämissä havaintopisteissä maltillinen. Kansalaisten ilmoittamien havaintojen mukaan myös runsaita esiintymiä on kuitenkin tavattu mm. Tuomiojärvellä, Palokkajärvellä ja paikoitellen myös Päijänteellä. Pintavedet ovat tänä vuonna olleet ajankohtaan nähden poikkeuksellisen lämpimiä, mutta viime viikkojen epävakaisempi sää on kuitenkin viilentänyt vesiä lähemmäksi ajankohdalle tyypillistä tasoa.