Kaakkois-Suomen järvi- ja rannikkoalueella jo hieman sinilevää – leväesiintymiä tulossa tänäkin juhannuksena

Valtakunnallisen leväseurannan kohteiden ohella paikallisia leväesiintymiä on havaittu muun muassa pienempien järvien sekä saariston alueella. Useimmilta levähavainnoinnin paikoilta on tullut ajantasainen tieto tiistain tai keskiviikon aikana. Kaakkois-Suomen rannikolla tai ulompana avomerialueella sinilevää on hieman runsaammin kuin edellisvuosina samaan aikaan. Harvemmalla kuin joka toisella havaintopaikalla on havaittu sinilevää. Pintaveden lämpötilat sisävesialueella ovat uintilämpöisiä.