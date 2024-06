Sivistalta törkeä veto varhaiskasvatuksessa – ”Luottamus rapautui, he eivät arvosta opettajia”

Sivistysala eli Sivista ilmoitti tänään neuvottelevansa yksityisen varhaiskasvatuksen työehtosopimuksen. OAJ:n vuosia sitten tekemästä aloitteesta yksityinen varhaiskasvatus siirtyy sosiaalialan työehtosopimuksesta opetusalalle. Sivista on kuitenkin jättämässä OAJ:n neuvottelujen ulkopuolelle.

– Yksityisessä varhaiskasvatuksessa OAJ on kaikista edustavin opettajien ja päiväkodin johtajien liitto, ja nyt Sivista on jättämässä heidät ilman edustajaa työehtosopimusneuvotteluissa. Tämä on todella erikoista, sillä varhaiskasvatus on osa koulutusjärjestelmää eikä sosiaalihuoltoa. Tämä osoittaa, että Sivistan johto ei lainkaan arvosta opettajia, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo.

Hän uskoo, että Sivistan ratkaisu liittyy yksityisen opetusalan neuvotteluihin.

– Sivistan päätös jättää OAJ ulkopuolelle on luottamusta merkittävästi rapauttava toimi, joka johtuu mitä todennäköisimmin yksityisen opetusalan neuvottelutilanteesta. Me haemme yksityisellä opetusalalla ratkaisua, joka turvaa kelpoisten opettajien saatavuuden sekä pysyvyyden alalla. Se on tärkeää myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa, mutta Sivistan viesti opettajille tuntuu olevan se, että teitä ei tarvita eikä arvosteta. Toivon, että Sivista harkitsee vakavasti uudelleen asiaa, Murto sanoo.

OAJ pitää varhaiskasvatuksessa vahvasti opettajien puolta

Varhaiskasvatuksessa toimii monta eri ammattiryhmää. Jotta laadukas varhaiskasvatus toteutuu, yhteistyön täytyy toimia päiväkotien arjessa. Opettajien ja päiväkodin johtajien vastuulla on varhaiskasvatuksen pedagogiikka. OAJ on heidän edunvalvojansa.

– Erityisen oudolta Sivistan ratkaisu vaikuttaa siksi, että kelpoiset varhaiskasvatuksen opettajat valmistuvat yliopistoista ja ovat siten OAJ:n jäseniä. Yksityisessäkin varhaiskasvatuksessa työskentelee yli 1 100 jäsentämme. Töitä heille löytyy kyllä kunnaltakin, sillä pula kelpoisista opettajista on varhaiskasvatuksessa kova. Mutta siihen tietenkin pyrimme, että Sivista näkee opettajien arvon ja ottaa meidät mukaan neuvottelemaan työehtosopimuksesta, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos sanoo.