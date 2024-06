Juhannusviikon sinilevätilanne pysynyt maltillisena Etelä-Savossa

Etelä-Savon sinilevätilanne on pysynyt maltillisena. Pysyvillä sinilevien havaintopaikoilla on juhannusviikolla havaittu hieman sinilevää Kyyveden Mökäresaarilla sekä Heiniössä Pieksämäellä. Lisäksi Järvi-meriwikiin on tehty kansalaishavaintoja sinilevätilanteesta, joissa on pääsääntöisesti todettu hieman sinilevää. Usein levähavainnot ovat lisääntyneet juhannuksen jälkeen, painottuen heinäkuulle sekä elokuun alkuun. Sinilevien kasvua edistävät lämpimät pintavedet ja aurinkoinen sää.