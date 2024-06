SDP:n Tuppurainen juhannusaattona Berliiniin

Tapahtuma kokoaa yhteen korkean tason päättäjiä, vaikuttajia sekä yli 20 kansainvälistä kumppaniorganisaatiota käsittelemään laajasti turvallisuuskysymyksiä transatlanttisesta näkökulmasta.

Tapahtuman korkea-arvoisiin osallistujiin kuuluvat Saksan liittokansleri Olaf Scholz, Saksan sosialidemokraattien puheenjohtaja Lars Klingbeil sekä Saksan liittotasavallan ministeri Wolfgang Schmidt.

Tuppurainen osallistuu teemakeskusteluun, jonka aiheena on arvopohjainen transatlanttinen turvallisuusarkkitehtuuri. Tuppurainen muistuttaa, ettei meillä ole mitään kiireellisempää ja tärkeämpää kuin vahvistaa tukeamme puolustustaistelua käyvälle Ukrainalle.

- Naton päättäväisyys, sen puolustus ja pelote sekä transatlanttisen puolustusarkkitehtuurin tulevaisuus ovat kysymyksiä, joista tulemme keskustelemaan. Euroopan on kyettävä ottamaan vastuuta omasta turvallisuudestaan ja tulevaisuudestaan. Samaan aikaan meidän on syvennettävä transatlanttista suhdettamme, jonka on pohjauduttava liittokunnan yhteisille arvoille. Kiireellisin asia on vahvistaa tukeamme Ukrainalle.