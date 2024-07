Tekova rakentaa Kerava-Sipoolle liikuntahallit

Tekova on valtakunnan mutkattomin toimitilarakentaja, joka on erikoistunut liike-, toimi-, logistiikka-, tuotanto sekä urheilutilojen rakentamiseen. Tekova on perustettu vuonna 2018 ja se on toteuttanut valtakunnallisesti yli 100 erilaista toimitilahanketta. Tekova rakentaa asiakkailleen tiloja, jotta nämä voivat menestyä.

Tekovan liikevaihto vuonna 2023 oli noin 56 M€ ja liikevoitto 3,5 M€ (6,2 %). Tekovalaisia on noin 50 henkilöä. Konsernin emoyhtiö ja Tekova Etelä-Suomi Oy sijaitsevat Vantaalla. Alueyhtiöistä Tekova Länsi-Suomi Oy toimii Tampereella ja Tekova Pohjois-Suomi Oy Kempeleessä.

Tekova on menestynyt toimitilarakentamisen saralla keskittymällä asiakkaiden tarpeen mukaan räätälöityihin selkeisiin hallimaisiin hankkeisiin, jotka toteutetaan vakioiduilla konsepteilla sekä ammattimaisesti prosessoidulla toimintamallilla avaimet käteen –periaatteella (KVR).