Turkulaiset konepajaikonit yhdistyvät ja aloittavat merkittävän investointiohjelman

Pansiossa toimivan Stairon Oy:n emoyhtiö on 28.6.2024 allekirjoitetulla kauppasopimuksella ostanut toisen arvostetun turkulaisen konepajayhtiön. Mesekon Oy:n koko osakekanta on siirtynyt Stairon Groupille, jonka yhteenlaskettu liikevaihto on yrityskaupan jälkeen noin 25 miljoonaa euroa ja henkilökuntaa on noin 150.