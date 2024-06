Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymään kohdistuneen petos- ja virkarikoskokonaisuuden esitutkinta valmis

Laajempi tiedotusvastuu asiasta on poliisilla.

Keski-Uudenmaan kuntayhtymä on osaltaan tehnyt yhteistyötä ja auttanut kaikin mahdollisin keinoin tapahtuneen selvittelyssä. Tapahtunut on erittäin vakava asia, ja on tärkeää, että asia tutkitaan perinpohjaisesti. Asiassa on käynnistetty myös sisäinen tarkastus oman toiminnan analyysia ja kehittämistä varten.

