Kerro hyvinvointia edistävä ideasi – Kangasalan osallistuva budjetointi käynnistyy 1.7.2024 ideahaulla

Saarenmaan osayleiskaavan ja 2-kehän tiesuunnitelman käynnistäminen 11.6.2024 12:21:49 EEST | Tiedote

Saarenmaan osayleiskaavan laatiminen on käynnistetty uudelleen Kangasalan kaupunki on käynnistänyt Saarenmaan osayleiskaavan laatimisen uudelleen. Edellisessä kaavaprosessissa Kangasalan valtuusto hyväksyi Saarenmaan osayleiskaavan 13.6.2022. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi päätöksellään 18.12.2023 valtuuston hyväksymispäätöksen sillä perusteella, että osayleiskaavaan oli tehty merkityksellisiä muutoksia ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen, jotka olisivat edellyttäneet kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville ennen kaavan hyväksymistä. Uudessa Saarenmaan osayleiskaavaprosessissa osayleiskaava-alue on sama kuin aiemmin hyväksytyssä osayleiskaavassa. Myös kaavan keskeiset tavoitteet ovat säilyneet ennallaan. Osayleiskaavan keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa alueelle Tampereen seudun 2-kehän, uuden kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimaisen yritysalueen sekä seudun kaupunkirakennetta täydentävän asumisen alueen sijoittuminen. Saarenmaan alue laajentaa Tampereen puol