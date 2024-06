Peltovalvonnat alkavat Etelä-Savossa

​​Etelä-Savon ELY-keskus on kehottanut Järvisydän Oy:tä lopettamaan Kaarnetsaaren laiturin käytön toistaiseksi​ 25.6.2024 13:01:22 EEST | Tiedote

Etelä-Savon ELY-keskus on 21.6.2024 kehottanut Järvisydän Oy:tä pidättäytymään sen Rantasalmen Haukiveden Kaarnetsaareen rakentaman laiturin käytöstä toistaiseksi. Kyseessä on veneellä tapahtuvan asiakaskuljetuksen mahdollistava laituri. Laiturilla ei ole siltä edellytettyä vesilupaa ja luvan hakuprosessi on kesken. Vesilain määräysten mukaan hanketta ei saa aloittaa ennen kuin siihen oikeuttava päätös on saanut lainvoiman. Hankkeen aloittamiseksi luetaan rakentamisen lisäksi myös laiturin käyttäminen.