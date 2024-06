Varsinais-Suomen ja Satakunnan päällystyskohteiden työt viikolla 27

Kantatie 44 välillä Lavia–Kankaanpää saa ensi viikosta alkaen uutta päällystettyä pintaan. Kohteelle tehtiin aiemmin keväällä tasaustöitä. Kohde on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tämän kesän pisin päällystettävä kohde, yhteensä noin 32 kilometriä. Töiden kesto on useampi viikko.

Lisäksi Satakunnassa päällystyskohteena on yhdystie 2054 Kauttualla Eurassa.

Varsinais-Suomen päällystyskohteena on Paimiontie Tammisillassa, jonka lisäksi tehdään varsinaisia päällystystöitä edeltäviä jyrsintätöitä Salossa.

Viikon 27 päällystyskohteena olevia teitä:

Kantatie 44 Lavia–Kankaanpää, saattoauto

Yhdystie 2340 Paimiontie, yötyö, saattoauto

Yhdystie 2054 Kauttua, Eura

Muita päällystyskohteiden töitä:

Kantatie 52 / seututie 110 välillä Uskelanjoki–Halikonjoki, Salo

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Työt ajoittuvat pääosin päivä- ja ilta-aikaan. Paimiontien päällystys tehdään kuitenkin yötyönä liikennehaittojen minimoimiseksi.

Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Liikenne pysäytetään työkohteissa kummastakin suunnasta vuorotellen. Liikenteenohjaus on hoidettu saattoautolla.

Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus. Tietyömaan kohdalla on tärkeää noudattaa alennettua nopeusrajoitusta ja erityistä varovaisuutta, sillä kyse on tielläliikkujien lisäksi myös työmaalla työskentelevien turvallisuudesta.

Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa.

Sää ja esimerkiksi konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin.

Lisätietoja

Varsinais-Suomen ELY-keskus: päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777 ja tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824