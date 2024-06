Säärintama ukkosineen pyyhkäisee helteet mennessään

Suomi kärkisijoilla eurooppalaisessa ilmanlaatulistauksessa 10.6.2024 09:35:03 EEST | Tiedote

Ilmanlaatu on parantunut huomattavasti Euroopassa viime vuosikymmeninä, mutta saastunut ilma on edelleen suurin ympäristön aiheuttama terveysuhka niin Euroopassa kuin globaalistikin. Suomessa ilmanlaatu on verrattain hyvä, jopa Euroopan kärkikastia.